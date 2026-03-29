Сборная Беларуси по футболу обыграла Армению

Сборная Беларуси по футболу обыграла Армению5
- 29.03.2026, 20:33
Белорусы победили в Ереване.
Футболисты сборной Беларуси победили команду Армении в товарищеском матче.
Встреча между командами состоялась в воскресенье, 29 марта, на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу белорусов.
Подопечные Виктора Гончаренко открыли счёт уже на 8-й минуте первого тайма – после углового точным ударом отметился Евгений Яблонский.
На 72-й минуте Герман Барковский увеличил преимущество белорусов. Армяне отыгрались после удачного удара с пенальти, выполненного Ваганом Бичахчяном.