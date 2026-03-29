закрыть
31 марта 2026, вторник, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

5
  • 29.03.2026, 20:33
  • 3,724
Сборная Беларуси по футболу обыграла Армению

Белорусы победили в Ереване.

Футболисты сборной Беларуси победили команду Армении в товарищеском матче.

Встреча между командами состоялась в воскресенье, 29 марта, на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу белорусов.

Подопечные Виктора Гончаренко открыли счёт уже на 8-й минуте первого тайма – после углового точным ударом отметился Евгений Яблонский.

На 72-й минуте Герман Барковский увеличил преимущество белорусов. Армяне отыгрались после удачного удара с пенальти, выполненного Ваганом Бичахчяном.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
