Сборная Беларуси по футболу обыграла Армению 5 29.03.2026, 20:33

3,724

Белорусы победили в Ереване.

Футболисты сборной Беларуси победили команду Армении в товарищеском матче.

Встреча между командами состоялась в воскресенье, 29 марта, на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу белорусов.

Подопечные Виктора Гончаренко открыли счёт уже на 8-й минуте первого тайма – после углового точным ударом отметился Евгений Яблонский.

На 72-й минуте Герман Барковский увеличил преимущество белорусов. Армяне отыгрались после удачного удара с пенальти, выполненного Ваганом Бичахчяном.

