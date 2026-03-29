31 марта 2026, вторник, 20:53
США вновь выдворили из страны десятки россиян

  29.03.2026, 20:40
США вновь выдворили из страны десятки россиян

Спецрейс вылетел в Каир.

Ещё одну группу россиян выслали из США депортационным рейсом — как сообщает проект Russian America for Democracy in Russia, самолёт с десятками граждан РФ на борту вылетел из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в субботу, 28 марта, и приземлился в Каире. Оттуда рейс с депортированными, судя по данным сервиса FlightAware, направился в Москву, в аэропорт Домодедово, пишет «Немецкая волна».

По информации Russian America for Democracy in Russia, граждан РФ сначала привезли в Луизиану, собрав их из пяти или шести иммиграционных центров содержания, расположенных по всей территории США. Как сообщается, в число депортируемых хотели включить и тех, кого не должны были высылать в РФ. Благодаря вмешательству правозащитников, многочисленным обращениям и привлечению адвокатов, часть россиян удалось снять с рейса и оставить в Соединённых Штатах, говорится в Telegram-канале проекта.

В публикации также отмечается, что условия транспортировки людей из центров содержания в аэропорт были крайне тяжёлыми: «Многочасовые этапы в кандалах, иногда отсутствие возможности присесть по много часов, ночёвки на полу, изнурительное ожидание в переполненных помещениях».

