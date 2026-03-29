Немецкий физик предположил, что сознание рождается не в мозге 45 29.03.2026, 20:50

Мозг лишь получает к нему доступ.

Немецкий физик предложил необычную гипотезу происхождения человеческого сознания: по его мнению, оно может возникать не в самом мозге, а во взаимодействии с фундаментальным энергетическим полем Вселенной. Теория описана в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Автор работы — физик Йоахим Кепплер из Немецкого института экономических исследований (DIWISS). Он предлагает рассматривать мозг не как источник сознания, а как систему, которая получает доступ к нему через квантовые процессы.

Кепплер связывает возникновение сознания с так называемым полем нулевых колебаний — квантовым фоновым полем, которое, согласно физическим теориям, заполняет все пространство даже в состоянии вакуума. В его модели определенные молекулы в коре головного мозга, связанные с нейромедиатором глутаматом, способны входить в резонанс с этим полем.

Предполагается, что такой резонанс может запускать цепочку процессов, влияющих на работу нейронов и синхронизацию их активности. Именно эта согласованная работа нейронных сетей, по мнению автора, и приводит к появлению субъективного опыта — того, что человек воспринимает как сознание.

«Сознание находится в поле. Мы лишь используем его», — утверждает Кепплер.

Однако научное сообщество относится к этой гипотезе с осторожностью. Как отмечают специалисты, прямых экспериментальных доказательств существования подобного механизма пока нет. В целом проблема происхождения сознания остается одной из самых сложных в современной науке, и общепринятой теории до сих пор не существует.

Тем не менее сама идея о «внешнем» источнике сознания не является полностью новой. Похожие представления встречались и в философии. Например, Владимир Вернадский в начале XX века выдвигал концепцию ноосферы — особой сферы разума, охватывающей Землю, из которой человечество может черпать знания и идеи.

