Reuters: Трамп оказался перед жестким выбором 16 29.03.2026, 21:00

Давление усиливается.

На фоне роста мировых цен на энергоносители и снижения рейтинга одобрения президент США Дональд Трамп после месяца конфликта с Ираном оказался перед жёстким выбором: заключить соглашение, которое может оказаться несовершенным, и выйти из конфликта, или пойти на эскалацию, создав риск затяжной войны, которая может «поглотить» его президентство, пишет Reuters.

Несмотря на активную дипломатическую деятельность, Трамп завершает ещё одну неделю совместной американо-израильской кампании, пытаясь сдержать расширение кризиса на Ближнем Востоке. Между тем Иран сохраняет контроль над поставками нефти и газа из Персидского залива и продолжает ракетные и дроновые удары по всему региону.

Аналитики отмечают, что главный вопрос сейчас заключается в том, готов ли Трамп завершить конфликт или же усилить войну, вызвавшую глобальный шок в сфере энергоснабжения и последствия далеко за пределами региона.

По словам источников, Трамп сообщил своим помощникам, что хочет избежать «вечной войны» и найти выход через переговоры, призвав подчёркивать продолжительность боевых действий от четырёх до шести недель — срок, который он публично обозначил. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что такой график выглядит «шатким».

В то же время президент угрожает значительной военной эскалацией, если переговоры провалятся.

Дипломатические шаги Трампа в отношении Ирана, включая 15-пунктный мирный план, переданный через Пакистан, казались свидетельством растущей срочности поиска выхода из кризиса. Однако пока остаётся непонятным, существуют ли реалистичные перспективы для плодотворных переговоров.

«У президента Трампа крайне ограниченные возможности для прекращения войны. Частично проблема заключается в отсутствии чёткого понимания того, что именно будет считаться удовлетворительным результатом», — отмечает бывший заместитель директора Национальной разведки США по вопросам Ближнего Востока Джонатан Паникофф.

Представитель Белого дома подчеркнул, что кампания против Ирана «завершится, когда главнокомандующий определит, что цели достигнуты», и добавил, что Трамп установил чёткие цели.

