Какую работу белорусы прогуливают чаще всего

Какую работу белорусы прогуливают чаще всего2
- 29.03.2026, 21:23
В лидерах три сферы.
За январь 2026 года число занятых в экономике сократилось до 4,1628 млн. человек. Сколько из них уволилось не по своей воле, рассказывает myfin.by.
По данным Белстата, в первый месяц года на работу было принято 43 537 человек, уволено – 44 320. Из них 2415 человек лишились своего места за прогул и другие нарушения исполнительской и трудовой дисциплины.
Как оказалось, есть виды деятельности, в которых такие случаи далеко не единичны. Только три сферы занимают две трети от общего числа уволенных.
Вот где часто нарушают:
сельское, лесное и рыбное хозяйство – 596 человек
обрабатывающая промышленность – 538
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 536
строительство – 255
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 130
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 82
здравоохранение и социальные услуги – 81
административные и вспомогательные услуги – 61.