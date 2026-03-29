Какую работу белорусы прогуливают чаще всего 2 29.03.2026, 21:23

В лидерах три сферы.

За январь 2026 года число занятых в экономике сократилось до 4,1628 млн. человек. Сколько из них уволилось не по своей воле, рассказывает myfin.by.

По данным Белстата, в первый месяц года на работу было принято 43 537 человек, уволено – 44 320. Из них 2415 человек лишились своего места за прогул и другие нарушения исполнительской и трудовой дисциплины.

Как оказалось, есть виды деятельности, в которых такие случаи далеко не единичны. Только три сферы занимают две трети от общего числа уволенных.

Вот где часто нарушают:

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 596 человек

обрабатывающая промышленность – 538

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 536

строительство – 255

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 130

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 82

здравоохранение и социальные услуги – 81

административные и вспомогательные услуги – 61.

