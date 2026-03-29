CNN: ВСУ перекрыли россиянам «нефтяной кран» 29.03.2026, 21:36

Парализованы российские нефтеперерабатывающие заводы.

Пока Кремль получает дополнительные доходы на фоне высоких цен на нефть и обхода санкций, украинские военные сосредоточились на «перекрытии крана», нанося удары по ключевой инфраструктуре противника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и спутниковые данные.

По информации источников, за последний месяц было проведено не менее десяти масштабных атак на российские объекты, часть из которых расположена глубоко в тылу.

Так, компания Vantor опубликовала спутниковые снимки от 27 марта 2026 года, на которых зафиксирован крупный пожар на нефтяном терминале «Усть-Луга» на севере России.

Под удар также попал объект в Ярославле. Несмотря на заявления губернатора Михаила Евраева о «нейтрализации более 30 беспилотников», украинская сторона утверждает, что имело место прямое попадание, вызвавшее серьёзный пожар.

Особенно чувствительным для российской стороны стал налёт на объект в Балтийском море. По данным Службы безопасности Украины, беспилотники «повредили нефтезаправочные станции и резервуарный парк, где хранятся нефть и нефтепродукты».

