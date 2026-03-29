Зеленский раскрыл подробности встречи с королем Иордании
- 29.03.2026, 22:06
Украина готова делиться опытом.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 марта, провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам главы государства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
«Украина открыта к совместной работе по защите от дроново-ракетных атак. Из собственного опыта мы знаем, что без единой системы невозможно обеспечить надёжную защиту людей и критической инфраструктуры», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина уже располагает такой системой, «поскольку пятый год полномасштабной войны вынуждена отражать постоянные российские удары, в том числе с использованием иранских дронов».
«Очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли помочь и нам усилить оборону. Благодарю Его Величество за встречу и готовность к диалогу», — добавил президент.