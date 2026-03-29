«Каждая секунда на счету» 29.03.2026, 22:30

Немецкий пилот рассказал, как НАТО перехватывает самолёты РФ.

Военные лётчики из Германии всё чаще поднимаются в воздух для перехвата российских самолётов вблизи восточных границ НАТО. Об этом рассказал пилот Бундесвера, служащий на базе Мальборк в Польше недалеко от Калининградской области, в интервью BILD.

Он отметил, что тревога объявляется регулярно, а на вылет даются считанные минуты.

«Как только раздаётся звонок, каждая секунда на счету. Мы надеваем жилеты, хватаем шлемы и бежим к машинам, которые отвезут нас к самолёту. Мы запрыгиваем в самолёт, наземный персонал всё готовит, закрывает кабину и вытаскивает предохранительные штифты из ракет», — подчеркнул пилот.

По его словам, уже в воздухе экипаж узнаёт задание. Чаще всего речь идёт о российских военных самолётах с выключенными транспондерами, которые приближаются к воздушному пространству НАТО.

«Конечно, видишь и вооружение, которое у россиян на борту. В такой ситуации нужно действовать гибко. Мы подлетаем, наблюдаем за их действиями и какое-то время летим рядом. У меня всегда в голове: мы все люди, и россияне тоже. Но в конечном счёте это всего лишь нажатие кнопки — и ракета уже летит», — отметил военный.

В BILD добавили, что на восточном фланге НАТО происходит около 40 подобных вылетов в месяц.

