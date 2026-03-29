Саудовская нефть просочилась через Ормузский пролив 2 29.03.2026, 22:39

Иран разрешил проход двум десяткам танкеров Пакистана.

Судоходство через Ормузский пролив, судя по всему, продолжается, несмотря на заявления Ирана о его блокировании. При этом ряд стран получил от Тегерана разрешение на выход судов под своими флагами.

Наиболее заметным событием последних дней стал проход танкера P. Aliki, который перевозит около 650 000 баррелей саудовской нефти в Пакистан. Судно прошло по северному маршруту — между иранскими островами Ларак и Кешм.

Кроме того, Иран разрешил выход семи малайзийским танкерам, которые длительное время оставались заблокированными в Персидском заливе. Также Тегеран неожиданно согласился пропустить через пролив ещё 20 судов под пакистанским флагом.

Общее число коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, пока лишь немного превышает довоенный уровень. Однако точный анализ затруднён тем, что сигналы AIS (автоматической идентификационной системы) часто глушатся помехами.

Кроме того, ситуацией активно пользуется иранский «теневой флот». Связанные с Ираном танкеры массово отключают транспондеры. По некоторым оценкам, в марте средний объём такой «невидимой» нефти составлял около 1,6 млн баррелей в сутки.

