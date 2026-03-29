«Путин неспроста отмалчивается» 2 29.03.2026, 22:55

Аппетиты россиян резко сократились.

Глава Кремля не делает громких заявлений и не озвучивает текущие цели «СВО», чтобы впоследствии не объяснять, почему они не были достигнуты. Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, вне зависимости от ситуации на поле боя Владимир Путин всегда сможет представить происходящее как часть плана, объяснив, что «так и должно было быть», а очередное «отрицательное наступление» — элемент «большой стратегии».

О причинах, по которым Путин избегает открытых заявлений о войне в Украине, блогер рассказал в интервью для Radio NV.

«То, что всё идёт не по плану, мне кажется, уже поняли даже самые неразумные россияне. Это очевидно. Почему Путин не делает публичных заявлений относительно целей войны? Он просто оставляет себе «коридор для манёвров». Если мы продолжим бить по болезненным для РФ точкам, можно будет заявить, что решение принято «ради мира на всей планете», что «мы пошли на компромисс», и таким образом российский диктатор не будет выглядеть таким «оплёванным». Поэтому он и не выступает с подобными заявлениями», — пояснил Цимбалюк.

«Сейчас у россиян аппетиты резко сократились на фоне происходящего на линии фронта и в тылу. Думаю, это дистанцирование не случайно — он оставляет себе «окно для манёвров», — подытожил блогер.

