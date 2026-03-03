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Белый дом раскрыл цели операции против Ирана

  • 3.03.2026, 8:00
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Белый дом раскрыл цели операции против Ирана

США ликвидировали 49 лидеров режима аятолл.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обнародовала перечень целей США в Иране в рамках операции Epic Fury.

Об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, Вашингтон ставит перед собой следующие задачи: уничтожить ракетный арсенал Ирана и его ракетную индустрию, ликвидировать военно-морской флот иранского режима, лишить союзные Тегерану группировки возможностей дестабилизировать регион и атаковать силы США, остановить изготовление самодельных взрывных устройств, которые, по утверждению Ливитт, приводили к гибели и ранениям людей, в том числе американцев, а также гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Ливитт также заявила, что во время первых ударов в рамках Epic Fury якобы были уничтожены 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Она назвала это «необходимой целью» и заявила, что, по ее мнению, Иран «отказался от сделки», несмотря на длительные переговоры.

Официальные детали относительно подтверждения заявленных результатов операции, включая количество ликвидированных чиновников, в ее заметке не приводились.

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