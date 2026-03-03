Белый дом раскрыл цели операции против Ирана 3.03.2026, 8:00

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США ликвидировали 49 лидеров режима аятолл.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обнародовала перечень целей США в Иране в рамках операции Epic Fury.

Об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, Вашингтон ставит перед собой следующие задачи: уничтожить ракетный арсенал Ирана и его ракетную индустрию, ликвидировать военно-морской флот иранского режима, лишить союзные Тегерану группировки возможностей дестабилизировать регион и атаковать силы США, остановить изготовление самодельных взрывных устройств, которые, по утверждению Ливитт, приводили к гибели и ранениям людей, в том числе американцев, а также гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Ливитт также заявила, что во время первых ударов в рамках Epic Fury якобы были уничтожены 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Она назвала это «необходимой целью» и заявила, что, по ее мнению, Иран «отказался от сделки», несмотря на длительные переговоры.

Официальные детали относительно подтверждения заявленных результатов операции, включая количество ликвидированных чиновников, в ее заметке не приводились.

On Saturday, President Trump released a statement laying out clear objectives to the American people for Operation Epic Fury.



Let me reiterate them:



Destroy the Iranian regime’s missiles and raze their missile industry to the ground.



Annihilate the Iranian regime’s Navy.… https://t.co/HPi9af6Q3i — Karoline Leavitt (@PressSec) March 2, 2026

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