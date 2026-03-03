ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира «исламского джихада»
- 3.03.2026, 8:06
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Его считают ответственным за планирование и реализацию сотен атак против Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении одного из командиров палестино-исламского джихада в Ливане - Абу Хамзы Рами, который отвечал за террористические операции против ЦАХАЛа и израильтян.
Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.
Ликвидация командира джихадистов прошла в ливанском городе Бейрут, во время ничего удара 2 марта, сообщили в командовании армии Израиля.
Ликвидированный Абу Хамза Рами занимал свою должность в течение нескольких лет. В Израиле его считают ответственным за планирование и реализацию сотен атак, направленных против израильских военных и гражданских лиц.
В оборонном ведомстве отметили, что в последнее время Рами активно занимался подготовкой боевиков спецподразделения «Нухба», вербовкой новых членов группировки и организацией поставок оружия.
Кроме того, во время проведения операции «Северные стрелы» (операции ЦАХАЛа против «Хезболлы» осенью 2024 года - ред.) он занимался перемещением сил террористов на сирийско-ливанской границе и координировал их действия против израильских войск в южной части Ливана.
«Его ликвидация наносит серьезный удар по способности «Палестинского исламского джихада» проводить террористические операции против Государства Израиль и его граждан», - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В израильской армии также добавили, что продолжат работу по нейтрализации любых угроз безопасности страны.