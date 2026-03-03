Иран атаковал Саудовскую Аравию: пылает посольство США в Эр-Рияде
- 3.03.2026, 8:22
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В здании прогремел взрыв после удара дронов.
Иран в ночь на 3 марта совершил новую волну атак на соседние страны, запустив ракеты и дроны. Под ударом в частности оказалась Саудовская Аравия.
В результате атаки иранских беспилотников в столице Эр-Рияде поднялся пожар в здании американского посольства. Об этом сообщает агентство Reuters.
По свидетельству очевидцев, возле посольства США в Эр-Рияде был слышен громкий взрыв, после чего поднялся пожар. По словам двух источников, над дипломатическим кварталом Эр-Рияда, где расположены иностранные миссии, поднялся черный дым.
Издание The Guardian пишет, что под ударом Ирана оказался дипломатический квартал города. По информации медиа, взрывов было два.
«Я услышал два взрыва, а затем над кварталом поднялся дым», — сообщил источник.
Впоследствии посольство США опубликовало предупреждение на своей официальной странице в сети X, в котором призвало американских граждан оставаться в укрытиях. Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии заявил, что атака двух беспилотников на посольство вызвала пожар. Всего официально заявлено об ударе по меньшей мере 2 иранских дронов по зданию.
По информации СМИ, на момент совершения атаки посольство было пустым. Информации о пострадавших, предварительно, не поступало.
Эти взрывы были слышны на фоне того, как Иран продолжал свою кампанию, направленную против стран Персидского залива. Под ударом также оказалась Саудовская Аравия, совершая волны ракетных атак и атак беспилотников в ответ на авиаудары США и Израиля.
Дубай и Абу-Даби также этой ночью отражали воздушную атаку иранских баллистических ракет. В городах работали силы ПВО, сообщают в сети.
Информации о других последствиях иранского удара по ОАЭ не поступало.