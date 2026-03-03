Рубио: Следующая фаза операции против Ирана будет еще более сокрушительной 3.03.2026, 8:49

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Марко Рубио

Самые сильные удары США впереди.

Самые сокрушительные удары США по Ирану еще впереди, пока Вашингтон не закончит операцию и не завершит свои цели. При этом трудно спрогнозировать, сколько это еще продлится.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает FoxNews.

Сокрушительные удары США впереди, цель - завершить цели операции

«Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических усилий, но самые сильные удары от военных США еще впереди. Следующая фаза будет еще более сокрушительной для Ирана, чем сейчас», - сообщил Рубио.

Он заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Пентагон не достигнет своих целей. А цели Вашингтона - уничтожение мощностей баллистических ракет Ирана и его способности их производить, а также ликвидация угрозы, которую представляет их флот для мирового судоходства.

«Мир станет более безопасным местом, когда мы закончим эту операцию», - добавил госсекретарь США.

США собираются нивелировать влияние Тегерана на нефть

Рубио сообщил, что Вашингтон имеет план относительно Ирана и его влияния на нефтяной рынок. Речь идет о том, что исламское государство заблокировало проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив, создав таким образом ограниченные поставки «черного золота» на рынок.

«Этот террористический режим, возглавляемый радикальными священнослужителями, имеет возможность, потенциально, перекрыть 20% мировой энергии. Вот такой рычаг влияния они имеют благодаря своему флоту. Мы собираемся уничтожить их флот», - добавил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон предполагал, что Тегеран может так поступить с рынком энергии (по перекрытию Ормузского пролива, - ред.), поэтому США имеют план на этот случай. Шаги плана начнут внедрять уже завтра, чтобы смягчить последствия таких действий противника.

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