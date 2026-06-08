Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана
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Террористический режим не хотел говорить «да» миру.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала основные цели, которые США преследуют в Иране рамках операции «Эпическая ярость».
Она разъяснила, что стратегическими целями Вашингтона являются:
уничтожение ракетного арсенала Ирана и сравнение с землей (ликвидация) всей ракетной промышленности страны;
уничтожение военно-морского флота иранского режима;
лишение «террористических марионеток» режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;
остановка изготовления самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;
гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.
«Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров... - это четкая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи - уже стерты с лице земли», - пояснила Ливитт.
Она добавила, что в результате летней кампании 2025 года были уничтожены основные ядерные объекты Ирана. Однако режим Тегерана был полностью привержен восстановлению своей ядерной программы и отказался от сделки, несмотря на месяцы переговорах и усилия переговорщиков президента Дональда Трампа.
«Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить «да» миру. В течение 47 лет иранский режим активно и преднамеренно способствовал убийству американцев, скандируя «смерть Америке» и финансируя других кровожадных террористов... Предыдущие американские лидеры были слишком слабы и трусливы, чтобы что-либо предпринять. Теперь президент... Трамп исправляет десятилетия трусости и привлекает к ответственности виновных в гибели американцев», - подчеркнула пресс-секретарь.
Резюмируя Ливитт добавила, что при Трампа жестокие нападения иранского режима и их угрозы прекратятся.