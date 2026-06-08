Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана

3,228

Террористический режим не хотел говорить «да» миру.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала основные цели, которые США преследуют в Иране рамках операции «Эпическая ярость».

Она разъяснила, что стратегическими целями Вашингтона являются:

уничтожение ракетного арсенала Ирана и сравнение с землей (ликвидация) всей ракетной промышленности страны;

уничтожение военно-морского флота иранского режима;

лишение «террористических марионеток» режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;

остановка изготовления самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;

гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

«Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров... - это четкая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи - уже стерты с лице земли», - пояснила Ливитт.

Она добавила, что в результате летней кампании 2025 года были уничтожены основные ядерные объекты Ирана. Однако режим Тегерана был полностью привержен восстановлению своей ядерной программы и отказался от сделки, несмотря на месяцы переговорах и усилия переговорщиков президента Дональда Трампа.

«Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить «да» миру. В течение 47 лет иранский режим активно и преднамеренно способствовал убийству американцев, скандируя «смерть Америке» и финансируя других кровожадных террористов... Предыдущие американские лидеры были слишком слабы и трусливы, чтобы что-либо предпринять. Теперь президент... Трамп исправляет десятилетия трусости и привлекает к ответственности виновных в гибели американцев», - подчеркнула пресс-секретарь.

Резюмируя Ливитт добавила, что при Трампа жестокие нападения иранского режима и их угрозы прекратятся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com