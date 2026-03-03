Операция против Ирана: США впервые в истории использовали аналоги «Шахедов» 3.03.2026, 9:09

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Дроны применила оперативная группа «Скорпион-страйк».

США официально подтвердили первое боевое применение новых беспилотников дальнего радиуса действия в Иране. Речь идет о так называемых аналогах иранских «Шахедов».

Об этом сообщает Центральное командование США.

«Оперативная группа «Скорпион-страйк» Центрального командования США впервые в истории использует в боевых действиях беспилотники одностороннего применения во время операции «Эпическая ярость». Эти недорогие беспилотники, созданные по образцу иранских беспилотников «Шахед», теперь наносят удар американского производства», - сообщили в командовании.

Авторитетные зарубежные СМИ рассказывают более конкретно о разработке американцев. Они пишут, что речь идет о системе LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System), которую многие военные обозреватели уже называют американским аналогом иранских «Шахедов».

Судя по кадрам, аппараты имеют схожую конструкцию, включая аэродинамическую схему, двигатель внутреннего сгорания и толкающий винт. Эксперты считают, что при разработке могла использоваться «обратная инженерия» на основе изучения обломков иранских дронов.

Одной из главных особенностей новых дронов стало возможное наличие терминалов спутниковой связи. На снимках фюзеляжей видны характерные прямоугольные элементы, внешне напоминающие оборудование Starlink, пишет ВВС.

При этом остается неизвестным, используют ли военные стандартную коммерческую сеть или специализированную защищенную систему Starshield от компании SpaceX. Вашингтон подтверждает факт использования дронов, однако технических подробностей их оснащения терминалами связи пока не раскрывает.

Использование спутниковых технологий позволяет операторам сохранять полный контроль над беспилотником на протяжении всего полета и наводить его визуально при наличии камеры. Это значительно усложняет перехват аппаратов, поскольку спутниковый сигнал трудно блокировать средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, такая система управления позволяет дронам маневрировать на малых высотах, эффективно обходя зоны действия радаров и систем противовоздушной обороны.

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