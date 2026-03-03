Акционеры ЮКОСа могут взыскать с России компенсацию в размере $65 миллиардов 7 3.03.2026, 9:41

6,126

Решение принял Высокий суд Лондона.

Решение арбитражного суда в Гааге, подразумевающее выплату Россией экс-инвесторам нефтяной компании ЮКОС компенсаций на более чем 65 млрд долларов (около 56 млрд евро), справедливо. Бывшие инвесторы ЮКОСа могут добиваться его исполнения на территории Великобритании, постановил Высокий суд Лондона в понедельник, 2 марта, передает «Немецкая волна».

Речь идет о решении по делу ЮКОСа, вынесенном постоянной палатой Третейского суда в Гааге в 2014 году. Тогда суд пришел к выводу, что национализация компании, проведенная после ареста ее крупнейшего акционера, Михаила Ходорковского, была незаконной, и обязал Россию выплатить бывшим акционерам компенсацию. Изначально речь шла примерно о 50 млрд долларов. К настоящему времени проценты и пени увеличили сумму почти до 65 млрд.

Интересы бывших акционеров ЮКОСа представляют три компании - Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Их бенефициары официально не раскрываются. По данным российской стороны, за ними стоят Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов, которым в совокупности принадлежало около 70% ЮКОСа. Михаил Ходорковский заявил, что в процессе не участвует и не участвовал.

Попытки России оспорить решение о компенсациях экс-акционерам ЮКОСа

Россия неоднократно пыталась оспорить решение суда в Гааге - не по существу спора (для этого юристы оснований не нашли), а ссылаясь на различные нарушения, которые, по мнению РФ, допустили истцы и их представители.

В середине 2025 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу российской стороны, утвердив постановление Апелляционного суда Амстердама о выплате компенсации в размере примерно 65 млрд долларов.

Между тем наблюдатели считают маловероятным, что Россия исполнит решение суда. Еще в 2020 году Конституционный суд РФ разрешил правительству страны не исполнять решения международных инстанций.

Компенсации на 1,7 млн долларв за счет водочных брендов

Тогда же, в 2020 году, компания GLM, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа в судах, добилась ареста 18 торговых марок российской государственной компании «Союзплодоимпорт», включая водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya - в странах Бенилюкса (на других рынках правообладателем этих брендов является люксембургская SPI Group бизнесмена Юрия Шефлера). В 2024 году арестованные марки были проданы на аукционе, и бывшие акционеры ЮКОСа получили около 1,7 млн долларов.

Компания ЮКОС подверглась в России принудительной процедуре банкротства в 2006 году - после того, как Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Большая часть активов компании перешла к госкомпании «Роснефть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com