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Генштаб Чехии спрогнозировал, когда Путин может решиться на войну в Европе

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  • 3.03.2026, 10:43
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Генштаб Чехии спрогнозировал, когда Путин может решиться на войну в Европе

Озвучены данные разведывательных служб.

Российский президент Владимир Путин может начать войну на европейском континенте в ближайшие 3-6 лет, заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржехка, сообщает Aktualne.

Ржехка отметил, что текущая ситуация с безопасностью является непростой и он не прогнозирует, что она улучшится в ближайшее время.

«Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России в ближайшем будущем будет прямой и самой конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента», - считает чешский генерал.

Глава Генштаба армии Чехии ссылается на данные разведывательных служб союзников, которые свидетельствуют о том, что Кремль способен начать следующую войну в Европе в течение следующих 3-6 лет.

По мнению Ржехки, глава Кремля не хочет мира с Украиной, поэтому мир должен быть готов к более длительному конфликту. Чешский генерал не исключает, что «он, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня».

Глава чешской армии уверен, что желания Путина не заканчиваются только на одной Украине.

«Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками», - добавил он.

Не Ржехка не исключает, что целью Путина перед новым наступлением является попытка разъединить страны Европы.

«Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это также касается Украины, Россия будет пытаться разобщить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться», - сказал генерал.

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