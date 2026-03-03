Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану 3.03.2026, 11:11

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Джей Ди Вэнс

Трамп хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия.

Главная задача Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы Тегеран никогда не смог обладать ядерным оружием.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Fox News.

«Президент (США Дональд Трамп - ред.) хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока - он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима», - пояснил Вэнс.

Он также подчеркнул, что иранские ядерные объекты создавались не только для мирного обогащения урана, как это заявляют власти в Тегеране, но и с целью разработки ядерного вооружения. В то же время вице-президент подчеркнул, что о длительной военной операции речь не идет:

«Трамп не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт... мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном», - добавил он.

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