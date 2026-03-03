Литовские перевозчики обратились в Еврокомиссию из-за задержанных в Беларуси фур 4 3.03.2026, 11:15

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Ущерб может достичь 22 миллионов евро.

Ассоциация литовских перевозчиков Linava обратилась в Европейскую комиссию по поводу задержанных в Беларуси фур, потребовав скоординированных дипломатических и правовых действий на уровне ЕС.

Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava официально обратилась в Европейскую комиссию по поводу задержанных в Беларуси транспортных средств литовских и других перевозчиков Европейского союза, а также значительного материального ущерба, причиненного в результате этих действий.

Согласно данным, собранным ассоциацией, из Беларуси на сегодня не выпускают не менее 1071 транспортного средства, принадлежащего как минимум 149 литовским компаниям. Из них 496 — тягачи, 575 — полуприцепы и другое транспортное оборудование. Общая установленная стоимость задержанного имущества составляет почти 16 млн евро.

«Кроме того, еще шесть компаний предварительно сообщили о возможном изъятии в Беларуси еще около 401 автомобиля. Если эти данные подтвердятся, общее количество потенциально изъятых автомобилей может достичь 1472 единиц на сумму почти 22 миллионов евро», — говорится в сообщении ассоциации.

В своем обращении к Еврокомиссии Linava призывает к официальной оценке ситуации и возможного нарушения экономических интересов Евросоюза, к скоординированным дипломатическим и правовым действиям на уровне ЕС для обеспечения возвращения незаконно задержанных фур.

А еще — к оценке возможных правовых и финансовых механизмов на уровне ЕС, создающих предпосылки для предъявления требований о компенсации за причиненный ущерб. Ассоциация еще хочет информирования государств ЕС и перевозчиков о повышенном риске осуществления автомобильных перевозок на территории Беларуси.

Linava все еще продолжает собирать информацию от перевозчиков о застрявших в Беларуси фурах.

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