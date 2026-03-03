Пентагон: Вопреки заявлениям КСИР Ормузский пролив остается открытым 3.03.2026, 11:24

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Это следует из данных Центрального командования США.

Ормузский пролив остается открытым для гражданского судоходства, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии водного маршрута. Это следует из данных Центрального командования США (CENTCOM), которые привела корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин.

«Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — написала Гриффин в соцсети Х.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран будет «сжигать» все иностранные суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Тегеран атаковал пять нефтяных танкеров в проливе под флагами Маршалловых Островов, Гибралтара, Гондураса и США.

Согласно данным системы отслеживания судов MarineTraffic, по состоянию на вечер 2 марта в Ормузском проливе не было ни одного танкера. При этом скопление судов наблюдалось у входа в него — у побережья ОАЭ и между Оманом и Ираном. В общей сложности на рейде или в движении рядом с водной артерией находились более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и СПГ. Кроме того, на входе в пролив наблюдалось порядка 70 балкеров и контейнеровозов.

Ормузский пролив — важнейшая энергетическая артерия планеты: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ). До фактического перекрытия маршрута Ираном через него проходили 200–300 судов в день, обеспечивая поставки энергоресурсов из стран Персидского залива в Азию и Европу.

На фоне заявлений о закрытии пролива стоимость нефти марки Brent в ходе торгов 2 марта выросла на 13% и достигла $82,37 за баррель — рекордного значения с середины января 2025 года. Однако затем скорректировалась до $78,1 (+8%). Одновременно с этим цена на газ в Европе подскочила более чем на 50% — до 48,85 евро за МВт-ч, или $591,5 за 1000 кубометров. В последний раз газ стоил столько в начале февраля прошлого года.

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