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Трамп пообещал отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде

  • 3.03.2026, 12:11
  • 4,118
Трамп пообещал отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде
Дональд Трамп

Мощь США «скоро все увидят».

Президент США Дональд Трамп пообещал ответ за атаку на американское посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщает корреспондент Fox News в соцсети Х.

По ее словам, после атаки она пообщалась с главой Белого дома. Трамп заявил, что «скоро все увидят, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и убийство американских военнослужащих во время противостояния с Ираном».

«Он (Трамп - ред.) также сказал мне, что не считает, что присутствие военных на местах будет необходимым», - сообщила журналистка.

В Министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что в результате попадания двух беспилотников на территории диппредставительства возник небольшой пожар. Здание получило незначительные повреждения.

После инцидента посольство США призвало своих граждан оставаться в укрытиях в городах Джидда, Эр-Рияд и Дахран. Американцам также рекомендовали воздержаться от необязательных поездок к военным объектам в регионе.

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