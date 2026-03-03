Трамп пообещал отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде
- 3.03.2026, 12:11
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Мощь США «скоро все увидят».
Президент США Дональд Трамп пообещал ответ за атаку на американское посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Об этом сообщает корреспондент Fox News в соцсети Х.
По ее словам, после атаки она пообщалась с главой Белого дома. Трамп заявил, что «скоро все увидят, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и убийство американских военнослужащих во время противостояния с Ираном».
«Он (Трамп - ред.) также сказал мне, что не считает, что присутствие военных на местах будет необходимым», - сообщила журналистка.
В Министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что в результате попадания двух беспилотников на территории диппредставительства возник небольшой пожар. Здание получило незначительные повреждения.
После инцидента посольство США призвало своих граждан оставаться в укрытиях в городах Джидда, Эр-Рияд и Дахран. Американцам также рекомендовали воздержаться от необязательных поездок к военным объектам в регионе.