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Лукашенко провел перестановки в Совбезе и пожаловался на «прохиндеев» и «военных соперников»

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  • 3.03.2026, 12:40
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Лукашенко провел перестановки в Совбезе и пожаловался на «прохиндеев» и «военных соперников»

Диктатор обеспокоен состоянием офицерского состава.

Александр Лукашенко потребовал усилить подготовку офицерского состава и обеспечить жесткий контроль за этим не только в частях Вооруженных сил, но и в Военной академии.

Об этом диктатор заявил во время новых назначений в руководстве Госсекретариата Совета безопасности, передает БелТА.

Лукашенко 3 марта обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности. Александр Неверовский назначен первым заместителем госсекретаря Совбеза, прежде он занимал пост заместителя госсекретаря.

В свою очередь заместителем государственного секретаря Совета безопасности назначен Андрей Горбатенко. До настоящего времени он руководил Военной академией.

Лукашенко заявил, что обоим назначенцам предстоит работать в непростой период:

— Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому, — уточнил диктатор, не пояснив, кого именно имеет в виду.

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