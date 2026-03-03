Президент ОАЭ пообедал в кафе Dubai Mall, чтобы успокоить жителей и туристов 4 3.03.2026, 12:47

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Мухаммед бен Заида Аль Нахайяна

Появление лидера страны в общественном месте вызвало резонанс в соцсетях.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и наследный принц Дубая Мухаммед бен Заида Аль Нахайяна посетил торгово-развлекательный центр Dubai Mall на фоне ударов Ирана по странам Персидского залива, сообщает Anadolu.

Вместе с другими высокопоставленными руководителями президент ОАЭ прогулялся по центру, а затем отужинал в одном из кафе. Появление лидера страны в общественном месте вызвало активную реакцию в соцсетях: пользователи выкладывали фотографии президента и выражали ему признательность за то, что он поддерживает обычную жизнь в стране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего Тегеран нанес удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. В ОАЭ в результате атак Ирана пострадали в том числе и гражданские объекты, включая международный аэропорт Дубая.

В ответ на действия Тегерана Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар и Саудовская Аравия) пригрозили ответными ударами. Однако это не остановило Иран от новых атак. Так, 2 марта Минобороны ОАЭ сообщило о падении 35 беспилотников на территории страны. Всего же за последние три дня в небе над эмиратами был обнаружен 541 дрон. При этом, согласно последним данным, в ОАЭ погибли три человека, еще 68 были ранены.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал защитить страны Персидского залива от атак иранских дронов. Для этого он предложил привлечь в том числе военных из Украины. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов отправить лучших специалистов по перехватку иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в российско-украинской войне.

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