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Чалый: Лукашенко оказался под кроватью

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  • 3.03.2026, 13:16
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Чалый: Лукашенко оказался под кроватью

Диктатор боится событий в Иране.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Белсата» рассказал о страхах диктатора, связанных с операции США против режима аятолл в Иране:

— Я считаю, что самое главное, что сейчас происходит, это Лукашенко под кроватью. Он же человек трусливый. Все, что заставляет его бояться, для меня это хорошо. Американская пресса писала со ссылкой на какие-то высокопоставленные источники в окружении иранских чиновников, что Али Хаменеи подготовил преемников. Помните, когда-то Лукашенко принимал «декрет о мертвой руке»? Что будет в случае, если он пропадет, его посадят на подвал или еще что-то. И, соответственно, какая должна быть процедура если не наследования, то хотя бы экстренного управления страной.

И вот теперь Хаменеи действительно так сделал. Он каждому назначаемому собой члену кабинета и военного руководства лично определил по четыре преемника на случай, если их устранят, а себе, как говорят, три, но секретных, неназываемых, чтобы их тоже не устранили. И вот мы сейчас имеем возможность в реальном времени наблюдать, насколько действительно вот такого рода «декреты о мертвой руке» работают.

И сейчас происходит эксперимент в реальном времени, потому что в таких закрытых режимах мы точно не знаем, как они устроены. Действительно ли он персоналистский, или на самом деле корпоративистский, и есть ли там какие-то группировки, между которыми нужно балансировать интересами.

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