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Франция отправляет на Кипр фрегат и системы ПВО

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  • 3.03.2026, 13:26
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Франция отправляет на Кипр фрегат и системы ПВО

После атаки иранских дронов на британскую авиабазу на острове.

Франция отправит на Кипр ракетные комплексы, системы борьбы с беспилотниками и фрегат после атаки дронов на британскую авиабазу на острове.

Об этом сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

О помощи от Франции стало известно после телефонного разговора президента Кипра Никоса Христодулидиса с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В разговоре Христодулидис попросил Макрона о поддержке после того, как в понедельник появились сообщения об атаке дронов на авиабазу Акротири.

Президент Франции пообещал развернуть на Кипре ракетные системы, средства борьбы с беспилотниками и фрегат. Еще один военный корабль должны доставить позже.

Христодулидис также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой развернуть фрегат у острова. Глава немецкого правительства согласился отправить на Кипр корабль.

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