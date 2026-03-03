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«Путин — слабый союзник для Ирана»

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  • 3.03.2026, 13:35
  • 3,284
«Путин — слабый союзник для Ирана»

Точно так же было с сирийским режимом Асада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин является слабым союзником для Ирана.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, Путин сейчас слабее.

«Он говорит, но не действует, демонстрируя, что он слабый союзник иранцев. Так же, как это было с Сирией Башара Асада: в конце концов, он просто предоставил ему убежище в России.

Возможно, он вернул иранцам часть полученного оружия, возможно, те самые беспилотники «Шахед», которые Москва сейчас производит на двух заводах по лицензии Тегерана», - отметил глава Украины.

Зеленский назвал хорошим решением атаки на иранские военные цели.

«Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотники и ракеты, хотя я не думаю, что они больше смогут это делать, и, возможно, россияне вооружат их в свою очередь», - добавил он.

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