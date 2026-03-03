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Новолукомль остался без воды

  • 3.03.2026, 14:20
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Новолукомль остался без воды

Причиной стал сбой оборудования.

Масштабная коммунальная авария произошла в Новолукомле Чашникского района: с вечера 2 марта жители города остались без водоснабжения.

Сообщение об отключении воды поступило в 20:27. По информации местной районной газеты, причиной стал сбой оборудования — из строя вышли две из пяти артезианских скважин.

Аварийные службы начали работы в тот же вечер и продолжают их сегодня. Заместитель директора по организационно-техническим вопросам филиала «Лепельводоканал» Сергей Жерносек сообщил, что к устранению последствий привлечены все доступные ресурсы Чашников и Новолукомля. Дополнительную технику и специалистов направили из Лепеля, Орши и Витебска.

Для жителей организован подвоз воды.

Примечательно, что именно сегодня в Чашникский район с плановым приёмом граждан прибыл министр ЖКХ Геннадий Трубило. По данным местных источников, на встречу с ним записались всего четыре человека.

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