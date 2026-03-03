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Белорусы отправили гостей из России «на вокзал» и за «военным кораблем»

19
  • 3.03.2026, 20:44
  • 33,782
Белорусы отправили гостей из России «на вокзал» и за «военным кораблем»

Их поддержали и украинцы.

Пользовательница Threads спросила, куда в Минске можно отвести друзей из России. Пост собрал более тысячи комментариев. Самый популярный ответ — «на вокзал и обратно в Россию», заметил сайт Charter97.org:

«За русским военным кораблем».

«В Украину, на обменный фонд пригодятся».

«У меня нет друзей в России».

«Может, расстрельная стена осталась после НКВД».

«Подальше от нашей страны».

«В Россию обратно», — пишут пользователи соцсети.

В комментарии пришли также украинцы и поддержали белорусов.

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