Российские пропагандисты волнуются за свое будущее из-за ликвидации верхушки Ирана 10 3.03.2026, 15:28

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Сергей Карнаухов

Волнует один вопрос: когда возьмутся за них.

Крах союзных диктатур по всему миру заставляет кремлевских рупоров все чаще задумываться о собственной судьбе. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной приступ экзистенциального ужаса произошел в прямом эфире у Сергея Карнаухова на фоне молниеносной операции США и Израиля в Иране.

Пропагандист, который еще вчера восхвалял «непоколебимость» иранского режима, теперь откровенно паникует, примеряя сценарий ликвидации аятоллы Хаменеи на Кремль.

«Доживем до понедельника?»: Главное из истерики Карнаухова

Иран как зеркало России: Карнаухов прямо заявляет, что разговор об Иране - это разговор о России. Он признает, что Москва осталась фактически наедине после падения режимов Асада в Сирии, Мадуро в Венесуэле и нынешнего хаоса в Тегеране.

Предчувствие ударов: «Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?», - задает риторический вопрос пропагандист, прогнозируя, что следующим этапом станут еще более жесткие удары непосредственно по РФ.

Фатализм в прямом эфире: Карнаухов настолько не уверен в завтрашнем дне, что завершает свою речь фразой «если доживем».

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