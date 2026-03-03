Китай потребовал от Ирана не мешать поставкам катарского СПГ 2 3.03.2026, 16:57

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Пекин выбивает важный козырь из рук Тегерана.

Китай сильно зависит от поставок сжиженного газа и нефти из стран Персидского залива. Особенно уязвимым его делает 30%-ная зависимость в импорте СПГ от QatarEnergy. Поэтому китайские чиновники настоятельно требуют от иранских не наносить удары по таким крупным экспортерам энергоресурсов, как Катар, сообщает Bloomberg со ссылкой на топ-менеджеров китайских энергетических госкомпаний.

Также, по их словам, Пекин просит не атаковать нефтяные и СПГ-танкеры, проходящие по Ормузскому проливу, и не блокировать его, чтобы не мешать поставкам энергоресурсов. На данный момент известно как минимум о пяти коммерческих судах, поврежденных иранским огнем. Судоходство в проливе практически остановилось.

Иран будет «сжигать» все иностранные суда, которые попытаются через него пройти, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари. По его словам, Тегеран также готов «ударить по всем нефтепроводам в регионе», чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока. Ормузский пролив остается открытым для гражданского судоходства, несмотря на заявления КСИР, настаивает Центральное командование США. Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин сообщила со ссылкой на его данные: «Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику».

Иран гораздо сильнее зависит от Китая, который почти в одиночку покупает у него подсанкционную нефть, чем Китай – от Ирана. Однако китайские перерабатывающие компании приобретают большие объемы нефти у других производителей в Персидском заливе. А полная остановка в понедельник катарского завода по производству ‌сжиженного ‌природного газа в Рас-Лаффане, произошедшая впервые за 30 лет его работы, может заставить Китай искать СПГ у других производителей.

QatarEnergy занимает около 20% мирового рынка СПГ.

«Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе», — заявила во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярном пресс-брифинге.

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