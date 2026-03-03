Вывод простой и неприятный для Кремля 1 Виктор Ягун

3.03.2026, 17:07

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Виктор Ягун

Когда бьют по логистике и заводам, фронт начинает сыпаться.

Война вышла на тот рубеж, на котором решается не «кто громче говорит», а кто системнее разрушает военную машину противника

Украина сейчас работает именно так: ставка не на красивые символы, а на методичное расшивание узлов — южное направление, тыловые склады, логистика, топливо, производственные и ремонтные возможности.

Даже ограниченные территориальные достижения на юге имеют цену не в километрах, а в том, что они сбивают темп и планы врага, срывают подготовку к очередному «весеннему наступлению», заставляют Россию тратить ресурс в режиме пожарной команды.

В параллель к этому Украина переносит войну в глубину российской инфраструктуры — и это принципиально: когда поражаются не окопы, а цепи снабжения и производства, фронт рано или поздно начинает сыпаться сам.

Именно поэтому Кремль одновременно запускает второй контур — информационно-политический. Его цель проста: не победить на поле боя, а остановить чужую волю помогать Украине и навязать «паузу», которая будет работать на агрессора. Ключевой инструмент здесь — страх, причем страх наиболее токсичный — «ядерный». Вбросы о «внезапном прекращении огня во избежание ядерной катастрофы» возле Запорожской АЭС надо читать холодно: это не деэскалация, а технология управления рисками оккупации, поданная как «гуманизм».

Признаки ИПсО здесь стандартные и легко узнаваемые: шоковый заголовок («ошеломила мир»), апелляция к экзистенциальной панике («ядерная катастрофа»), подмена реальности (оккупант «объявляет» режим вокруг захваченного объекта), размытые ссылки на «чиновников/экспертов», и главное — подталкивание к выводу: надо останавливать боевые действия любой ценой. Это классический прием: когда не можешь остановить украинские удары, попробуй остановить западную поддержку через страх и моральный шантаж.

На этом фоне очень показателен западный дискурс. В США все четче артикулируется то, что мы повторяем с 2022-го: война обнажила пропасть между российскими имперскими претензиями и реальными возможностями. Путина нельзя «уговорить» — он инвестировал в эту войну слишком много, чтобы остановиться. Работает только принуждение: военная поддержка Украины, экономическое давление на Россию, перекрытие лазеек санкций и лишение Кремля ресурса вести войну долго. То же самое звучит в логике американских и европейских аналитических центров: Украина может выиграть, но для этого Запад должен давить на агрессора, а не на жертву — и не играть в перемирия, которые консервируют оккупацию.

Европейский контур тоже прозрачен: часть политиков вроде Орбана пытается превратить Украину в инструмент собственной кампании — энергетический шантаж, блокирование решений ЕС, угрозы кредитами и санкциями. Это не «национальные интересы», это товар, который Кремль покупает дешево — раскол, затягивание решений, сомнение в единстве.

В военной логике это означает одно: когда Россия не может переломить ситуацию на фронте, она пытается переломить ее в Брюсселе, Вашингтоне и медийном пространстве.

Отдельно стоит зафиксировать еще одну вещь, которую многие недооценивают: реальные «союзы автократий» в большинстве случаев не так прочны, как их рисуют. Тезис об ограниченных возможностях России поддерживать Иран — симптом более широкого процесса: ресурсы РФ съедает война против Украины, а внешняя «поддержка партнеров» часто сводится к декларациям и жестам.

Кремль вынужден балансировать между желанием сохранить лицо в «антизападном клубе» и прагматикой избежания новых санкционных ударов и потерь ресурсов. Это еще один маркер: Россия воюет не силой, а истощением — и именно поэтому ее надо лишать времени, денег и технологий.

И наконец об инструментах, которые дают нам преимущество в информационной войне. Технологии на базе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять дезинформационные сети, нарративы и координацию вбросов, не являются «волшебной палочкой», но они резко сокращают время реакции. А время в этой войне — это тоже оружие: кто первый идентифицировал вброс, тот первый нейтрализовал его в публичном пространстве и не дал страху стать политикой.

Вывод простой и неприятный для Кремля. Украина держит инициативу тогда, когда бьет по возможностям — складам, логистике, заводам, командным пунктам, а не играет в «жесты». Россия отвечает не силой, а управляемым страхом: ядерным, энергетическим, политическим. ИПсО здесь не в том, чтобы доказать, что «все пропало», а в том, чтобы заставить партнеров надавить на Украину «ради мира», который на самом деле является паузой для России.

Поэтому наша задача — держать трезвую рамку: технические паузы не являются миром, оккупация не является «стабильностью», а страх не является политикой. Единственная стратегия, которая работает, — лишать агрессора ресурса и времени, наращивать нашу дальнобойность и ПВО, и не позволять Кремлю управлять Западом через панику.

Виктор Ягун, Facebook

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