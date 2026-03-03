Британские ВВС сбили беспилотники над Иорданией
- 3.03.2026, 21:33
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Дроны были уничтожены истребителями «Тайфун».
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) сбили беспилотники над Иорданией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Дроны были уничтожены истребителями «Тайфун» при помощи самолета-заправщика Voyager, уточнили в Sky News. Кроме того, британское подразделение по борьбе с беспилотниками также перехватило дроны в воздушном пространстве Ирака.