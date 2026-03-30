Иран поразил американский самолет-радар 31 30.03.2026, 6:00

13,270

Самолет AWACS выполняет функции летающего командного пункта.

В ходе комбинированного удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии 27 марта был поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS) военно-воздушных сил США, сообщили источники Air & Space Forces Magazine. В распоряжении издания имеется фото, из которого следует, что самолет вряд ли подлежит восстановлению. Снимки также выложил OSINT-аналитик TheIntelFrog. На них видно, что у самолета с номером номером 81-0005 полностью разрушена задняя часть, от середины до хвоста. Геопривязку снимков подтвердил OSINT-проект GeoConfirmed. Это первая подтвержденная боевая потеря самолета типа E-3 за всю историю его эксплуатации. Всего у США около 16 таких машин, половина из которых участвует в операциях на Ближнем Востоке.

Самолет AWACS выполняет функции летающего командного пункта: экипаж координирует действия истребителей, управляет дозаправкой в воздухе и контролирует воздушное пространство союзников, обнаруживая воздушные угрозы на расстоянии в сотни километров. Потеря даже одного из них может серьезно ограничить возможности ВВС США. «В краткосрочной перспективе… появятся „слепые зоны“ в покрытии», — отметила эксперт по оборонной политике Stimson Center Келли Грико. Особенно сильно на AWACS полагаются пилоты истребителей, добавила директор по исследованиям Mitchell Institute for Aerospace Studies, бывший пилот F-16 Хизер Пенни. «Ценность E-3 в том, что они видят всю картину боя. Это своего рода гроссмейстеры, тогда как пилоты — фигуры на доске», — сказала она. Замена поврежденного самолета может обойтись США в более чем $700 млн, сообщил The Wall Street Journal. Наиболее вероятной альтернативой является Boeing E-7 Wedgetail, который стоил столько в 2025 году.

