Смута в Москве 10 Андрей Ильенко

30.03.2026, 10:51

19,722

Важный этап на пути к табакерке.

Я не верю и никогда не верил, что в Московии возможна революция европейского типа: за свободу, за права, за вольности, за честь. Как это не раз было у нас.

Московский исторический опыт — это смута и кровавый криминальный бунт, а также богатая история дворцовых переворотов.

Царей и генсеков душили шарфами, им разбивали головы табакерками, их расстреливали в подвалах, их оставляли на несколько суток умирать в луже собственных нечистот.

Когда сегодня очередной z-военкор или ещё вчера полностью лояльный Кремлю пропагандист последними словами ругает Путина — он выражает общее мнение этой среды. Среды вчерашних лоялистов.

Они презирают и ненавидят царя, считают его виновником жалкого провала, слабаком, глупцом и ничтожеством. И это чувство презрения настолько сильное, что становится сильнее страха. Это важный этап на пути к табакерке.

Недовольство, тихий ропот и даже ненависть всего населения — от заключённых до олигархов — это ничто. Общее презрение и ощущение, что царь слабак и глупец — это совсем другое. Это уже почва для февраля 1917 года.

Но всё же не стоит ждать быстрого падения Путина. И не стоит надеяться, что ему на смену придут «хорошие русские». Скорее всего, придут абсолютные радикалы с «вайбом пригожинщины». Кстати, как тут не вспомнить саму пригожинщину — это пролог, фальстарт того самого процесса, который мы наблюдаем сейчас.

Но смута в Московии — это всегда наш шанс.

Смута будет.

Андрей Ильенко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com