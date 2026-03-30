Смута в Москве

Смута в Москве10
- Андрей Ильенко
- 30.03.2026, 10:51
Важный этап на пути к табакерке.
Я не верю и никогда не верил, что в Московии возможна революция европейского типа: за свободу, за права, за вольности, за честь. Как это не раз было у нас.
Московский исторический опыт — это смута и кровавый криминальный бунт, а также богатая история дворцовых переворотов.
Царей и генсеков душили шарфами, им разбивали головы табакерками, их расстреливали в подвалах, их оставляли на несколько суток умирать в луже собственных нечистот.
Когда сегодня очередной z-военкор или ещё вчера полностью лояльный Кремлю пропагандист последними словами ругает Путина — он выражает общее мнение этой среды. Среды вчерашних лоялистов.
Они презирают и ненавидят царя, считают его виновником жалкого провала, слабаком, глупцом и ничтожеством. И это чувство презрения настолько сильное, что становится сильнее страха. Это важный этап на пути к табакерке.
Недовольство, тихий ропот и даже ненависть всего населения — от заключённых до олигархов — это ничто. Общее презрение и ощущение, что царь слабак и глупец — это совсем другое. Это уже почва для февраля 1917 года.
Но всё же не стоит ждать быстрого падения Путина. И не стоит надеяться, что ему на смену придут «хорошие русские». Скорее всего, придут абсолютные радикалы с «вайбом пригожинщины». Кстати, как тут не вспомнить саму пригожинщину — это пролог, фальстарт того самого процесса, который мы наблюдаем сейчас.
Но смута в Московии — это всегда наш шанс.
Смута будет.
Андрей Ильенко, Telegram