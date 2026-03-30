Нужно трезво оценить Лукашенко 12 Виктор Ягун

30.03.2026, 7:44

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Виктор Ягун

Диктатор глубоко зависим от России.

Вокруг контактов США с Беларусью уже начинают появляться либо иллюзии, либо панические настроения. Одни говорят о якобы «возвращении Лукашенко Западом». Другие — о возможности оторвать Беларусь от России. Ни первое, ни второе не соответствует реальности.

На ситуацию нужно смотреть трезво.

США не ищут союзника в Лукашенко. США ищут каналы коммуникации в условиях большой войны, где прямые контакты с Москвой, а тем более с Пхеньяном, имеют высокую политическую цену. В таких ситуациях всегда появляются так называемые технические площадки — страны, которые не являются партнёрами, но могут выполнять функцию посредников.

Именно в этой роли Беларусь и пытается себя позиционировать.

Логика Лукашенко проста и одновременно цинична. Он не пытается оторваться от России. Он пытается продать Западу доступ к российскому руководству. И параллельно — возможность контактов с КНДР. Именно поэтому его поездка в Пхеньян не противоречит контактам с США. Это не смена курса. Это попытка повысить собственный политический вес.

Чем больше Лукашенко демонстрирует связи с токсичными режимами, тем дороже он пытается продать свою «полезность». Это старая школа авторитарного выживания: не менять позицию, а заставлять разные стороны платить за возможность контакта.

Что он хочет получить?

Речь идёт о вполне прагматичных вещах: ослабление санкционного давления, восстановление доходов от калийного экспорта, фактическое признание его стороной переговоров, а главное — время для укрепления режима. В ответ он пытается предлагать ограниченные шаги: освобождение отдельных заключённых, сигналы о готовности к диалогу, роль переговорной площадки.

Но главное нужно понимать: Беларусь сегодня не является нейтральным государством. Это страна с глубокой военной зависимостью от России. Её территория использовалась для вторжения в Украину. Российская военная инфраструктура там сохраняется, а интеграция только усиливается.

И никакие контакты США с Лукашенко этого факта не меняют.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

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