Президент Бразилии раскритиковал РФ за нападение на Украину

Президент Бразилии раскритиковал РФ за нападение на Украину2
- 30.03.2026, 7:53
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И призвал к реформе ООН.
Президент Бразилии Лула да Силва в колонке для издания «Коммерсантъ» раскритиковал Россию за нападение на Украину, назвав это нарушением международного права:
«Каждый случай нарушения международного права открывает путь новым злоупотреблениям. От Афганистана до Ирана, включая Ирак, Ливию, Сирию, Украину, Газу и Венесуэлу, — граница между дозволенным и запрещенным размывается при попустительстве и бездействии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Используя право вето иногда как щит, иногда как оружие, постоянные члены этого органа действуют без оглядки на Устав ООН. Они играют судьбами миллионов, оставляя за собой след смерти и разрушения».
Лула да Силва призвал реформировать ООН и особенно – Совета безопасности.
Отметим, президент Бразилии является противником санкционного давления на Россию.