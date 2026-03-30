Трамп настойчиво зазывает Лукашенко в США

Трамп настойчиво зазывает Лукашенко в США24
- 30.03.2026, 8:00
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Президент США лично позвал диктатора на так называемый Совет мира.
Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social написал, что с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко.
Глава Белого дома напомнил, что его спецпосланник по Беларуси Джон Коул после переговоров с Александром Лукашенко добился освобождения ещё 250 политических заключённых.
По словам Трампа, с мая прошлого года общее число освобождённых в Беларуси превысило 500 человек. Он также поблагодарил Лукашенко за этот шаг и заявил, что рассчитывает на встречу с ним на следующем заседании так называемого Совета мира.
Стоит напомнить, Лукашенко проигнорировал первое заседание Совета мира, прошедшее в Вашингтоне 19 февраля, сославшись на проблемы логистики и занятостью делами в Беларуси.
Эксперты предполагают, что Путин мог запретить встречаться с Трампом белорусскому диктатору. Еще одна версия — Лукашенко боится повторить судьбу венесуэльского правителя Николаса Мадуро, который вел переговоры с США, а затем был захвачен американским спецназом.