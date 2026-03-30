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Нулей меньше, а платим в пять раз больше

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  • 30.03.2026, 16:07
  • 16,696
Нулей меньше, а платим в пять раз больше
Коллаж: Tochka.by

Журналисты сравнили цены по чекам 2016 года.

За последние 10 лет белорусы пережили многое: деноминацию, рост доллара, инфляцию, пандемию коронавируса, санкции и контрсанкции, закрытие границ, попытки регулирования цен и их последующее «отпускание». Всё это не могло не отразиться на стоимости товаров.

Цены выросли — и весьма существенно.

Читательница Tochka.by поделилась чеками 2016 года, после чего журналисты прошлись по тем же магазинам и сравнили стоимость товаров сегодня.

«Верните мой 2016-й»

Например, 200 г творога в 2016 году стоили 83 копейки, а бутылка молока — 69 копеек. Сейчас аналогичный творог обходится примерно в 2 рубля, а молоко «Минская марка» 1,5% — около 2,72 рублей.

Огурцы тогда стоили 2,75 рублей за килограмм, сегодня — уже 7,76 рублей. Помидоры подорожали с 3,15 рублей до 10,66 рублей, грейпфрут — с 1,69 рублей до почти 5 рублей.

При этом есть редкие исключения: овсяные хлопья «Геркулес» почти не изменились в цене — с 1,18 рублей до примерно 1,33 рублей.

Фрукты и овощи

Импортные продукты подорожали особенно заметно. Лимоны выросли в цене с 4,27 рублей до 10,67 рублей, бананы — с 2,25 рублей до 6,23 рублей.

Авокадо подорожало с 8,99 рублей до 16,99 рублей, гранаты — с 3,99 рублей до 18,69 рублей.

Даже привычные продукты стали дороже: яблоки выросли примерно вдвое, апельсины — почти в два раза.

Отдельно выделяются кабачки: если несколько лет назад они стоили около 3,99 рублей, то сейчас импортные могут доходить до 29,99 рублей.

При этом так называемый «борщевой набор» подорожал меньше:

картофель — с 0,79 рублей до 1,03 рублей,

морковь — с 1,09 рублей до 1,28 рублей,

свекла — с 0,69 рублей до 1,11 рублей.

Молочная продукция и яйца

Молочная продукция за последние годы подорожала особенно сильно.

Молоко, которое в 2017 году стоило около 1,1 рублей, сегодня обходится минимум в 2–3 рубля.

Кефир вырос с 1,2–1,6 рублей до примерно 1,7–2,5 рублей. Творог — с 1 рубля до 1,8–2,5 рублей.

Сливочное масло подорожало почти вдвое: с 2,6–3,5 рублей до более чем 5 рублей.

Яйца также заметно выросли в цене: десяток категории С-1 подорожал с 1,95 рублей до 3,54 рублей, а более дорогие категории стоят свыше 4 рублей.

Мясо и птица

Цены на мясо также значительно увеличились.

Куриное филе подорожало с 5,9 рублей до 16,15 рублей за килограмм, голень — с 4 рублей до 8,69 рублей.

Свинина выросла с 8,49 рублей до 14,99 рублей за килограмм, а шейная часть — с 12,69 рублей до 24,49 рублей.

Говяжий фарш подорожал примерно вдвое — с 10,59 рублей до 21,99 рублей.

Бакалея

Крупы и базовые продукты также выросли в цене, хотя и не так резко.

Гречка подорожала с 0,99 рублей до 1,29 рублей, рис — с 1,8 рублей до более чем 3 рубля, мука — с 1,19 рублей до 2,05 рублей.

Сахар вырос с 1,54 рублей до 2,8 рублей за килограмм.

Сладости и прочие товары

Сладости также заметно подорожали. Батончики «Bounty» и «Snickers» выросли в цене примерно в два раза — до около 3 рубля.

Торт «Сказка» подорожал с 8,2 рублей до почти 20 рублей за килограмм.

Шоколад, выпечка и чай также стали стоить значительно дороже.

Итог

В среднем цены на продукты за последние 8–10 лет выросли в 2–3 раза, а по отдельным категориям — ещё сильнее.

Наибольший рост показала молочная продукция: молоко, масло и сметана в некоторых случаях подорожали более чем втрое.

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