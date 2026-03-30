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«Самый масштабный удар за время войны»

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  • 30.03.2026, 15:13
  • 25,478
«Самый масштабный удар за время войны»

Российский Таганрог атаковали дроны.

В Таганроге Ростовской области РФ в ночь на понедельник, 30 марта, раздавались громкие взрывы. Местные жители заявляют о наиболее масштабной атаке БпЛА на город с начала войны.

Губернатор российской области Юрий Слюсарь утверждает, что росППО во время «массированной атаки БпЛА» ночью якобы «уничтожила» более 60 дронов в Таганроге и в шести районах региона.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова утверждает, что в результате атаки погиб один человек и восемь — пострадали. Она заявляет о повреждении трех промышленных объектов, а также домов и автомобилей.

Telegram-канал Astra отмечает, что опубликованные в Сети видео фиксируют работу российской противовоздушной обороны в Таганроге над жилыми домами. Детонации на земле происходили после падения ракеты ЗРК «Панцирь», поэтому все последствия в гражданской застройке — это исключительно результат работы российской ПВО, пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также местные власти заявляют об эвакуации жителей многоэтажки на улице Свобода, перекрытии территории и блокировании движения трамваев в направлении авиационного завода Бериева, который расположен вблизи улицы Свободы.

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