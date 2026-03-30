Лукашенко показал себя трусом

Лукашенко показал себя трусом15
- 30.03.2026, 14:25
- 25,738
Целый ряд фобий.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул озвучил страхи Лукашенко: диктатор боится повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и иранских аятолл. Эксперты не раз обращали внимание, что правитель живет фобиями и часто вспоминает своих свергнутых друзей — ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого и растерзанного повстанцами, а также казненного иранского правителя Саддама Хусейна.
Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами:
— В детстве было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.
Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:
— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».
История подтверждена несколькими очевидцами событий.