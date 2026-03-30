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Лукашенко показал себя трусом

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  • 30.03.2026, 14:25
  • 25,738
Лукашенко показал себя трусом
Фото: AFP

Целый ряд фобий.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул озвучил страхи Лукашенко: диктатор боится повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и иранских аятолл. Эксперты не раз обращали внимание, что правитель живет фобиями и часто вспоминает своих свергнутых друзей — ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого и растерзанного повстанцами, а также казненного иранского правителя Саддама Хусейна.

Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами:

— В детстве было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.

Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:

— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».

История подтверждена несколькими очевидцами событий.

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