Белорусы недовольны вкусом знакомого с детства шоколада.

Пользователи соцсети Threads активно обсуждают изменения популярного шоколада «Аленка» от «Коммунарки». По их словам, вес плитки сократился со 100 до 85 граммов, хотя внешне упаковка почти не изменилась. Некоторые также отмечают, что, по их ощущениям, ухудшилось и качество продукта, который многим знаком с детства.

«Это новое явление называется ☝️«скимпфляция» — когда вес остается прежним, но вместо основных ингредиентов используют дешевые заменители, например дорогое какао-масло заменяют дешевыми жирами, а в полуфабрикаты вместо мяса добавляют соевый текстурат».

«Чувствуете, что сама эта упаковка сделана будто бы для 100 грамм, поэтому она чуть свободна и не так плотно прилегает как при 100 граммах?»

«Ладно вес изменился, но вкус совсем не тот !!!!! Раньше это был мой любимый молочный шоколад, а теперь это даже плиткой назвать нельзя — пластилин «Аленка», — пишут белорусы.

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