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Уже с 1 апреля белорусы останутся без зарубежного пива

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  • 30.03.2026, 9:06
  • 4,882
Уже с 1 апреля белорусы останутся без зарубежного пива

Лукашисты решили запретить импорт пенного напитка из «недружественных стран».

В Беларуси с 1 апреля 2026 года запрещается ввоз и продажа пива из так называемых недружественных стран. Это регламентирует постановление Совмина (№808 от 31 декабря 2025-го), которое опубликовали на сайте правительства.

Так, под запрет попадает солодовое пиво, которое происходит из так называемых недружественных стран, определенных в перечне. В том числе, под запрет попадет пиво, произведенное в странах Евросоюза, Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Норвегии и других.

C 1 апреля оптовая и розничная торговля импортным пивом будет приостановлена. До 7 апреля субъекты торговли должны будут провести инвентаризацию остатков, отправить экземпляры описи в налоговую, а затем промаркировать оставшийся товар специальными знаками до 31 мая.

После маркировки остатки снова выставят на продажу.

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