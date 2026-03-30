ISW: ВСУ остановили наступление россиян 30.03.2026, 9:20

5,066

У оккупантов критические потери.

Российские войска сталкиваются с серьезными трудностями в продвижении по северной части украинского «пояса крепостей» в ходе весенне-летнего наступления. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец 29 марта отметил, что части 3-й общевойсковой армии, действующие к востоку от Славянска, застряли после достижения некоторых тактически значимых успехов за последний месяц. При этом российские подразделения в районах Лимана и Константиновки продвигаются значительно медленнее. Для прямого наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Россия может использовать только 3-ю армейскую дивизию.

«Решение проводить операцию без координации с фланговыми подразделениями, вероятно, еще больше замедлит продвижение российских войск к востоку от Славянска и приведет к критически высоким потерям при минимальных результатах», — отмечают эксперты ISW.

Машовец также подчеркнул, что 3-я армейская дивизия могла бы поддерживать операции России на направлениях Лимана или Константиновки вместо прямого наступления на «пояс крепостей». Однако это потребует временного приостановления атак на северный участок обороны Украины, что осложняет попытки Кремля показать одновременное продвижение российских войск по всему фронту.

По оценке ISW, недавние тактические успехи России могут поддерживать наступление на Лиман и Константиновку, но пока недостаточны для атаки на сам Славянск. Замедление темпов продвижения в последние дни говорит о том, что российские силы не способны поддерживать прежнюю интенсивность механизированных атак без существенных потерь.

Кроме того, погодные условия также сказываются на темпах наступления. Эксперты отмечают: «Российским войскам по-прежнему маловероятно захватить украинский „пояс крепостей“ в 2026 году, особенно если значительная часть сил застрянет в обороне противника».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com