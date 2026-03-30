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Минский отель готов платить сотруднику до 19 тысяч рублей

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  • 30.03.2026, 9:29
  • 8,952
Минский отель готов платить сотруднику до 19 тысяч рублей

На эту вакансию ищут человека со средним специальным образованием.

Компания «КПИ Девелопмент» ищет заведующего производством, которому готовы платить от 8 тыс. до 19 тыс. рублей. Вакансия появилась в базе данных службы занятости Беларуси. ООО «КПИ Девелопмент» управляет в Беларуси несколькими отелями международной сети Hilton: пятизвездочным Waldorf Astoria Minsk и четырехзвездочным The Basilian Minsk Curio Collection by Hilton, пишет Office Life.

В объявлении, в частности, указан адрес Янки Купалы, 27, где расположен недавно открывшийся люксовый отель Waldorf Astoria.

На эту вакансию ищут человека со средним специальным образованием. При этом от него требуется опыт в сфере общественного питания не менее 10 лет, причем в отелях уровня «пять звезд» — не менее пяти лет. На эту должность готовы взять человека, который работал в разных юрисдикциях, включая страны Европейского союза и Евразийского экономического союза.

Среди требований также — продвинутое знание английского и немецкого языков.

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