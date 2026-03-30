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Трамп сделал откровенное заявление по поводу иранской нефти

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  • 30.03.2026, 9:31
  • 4,134
Трамп сделал откровенное заявление по поводу иранской нефти
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США не исключает захвата остров Харг.

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что хотел бы «забрать» иранскую нефть и не исключает возможности захватить остров Харг, на который приходится более 90% экспорта иранской нефти.

По словам Трампа, ему хотелось бы «забрать нефть в Иране», несмотря на то, что «некоторые глупые люди в США говорят: „Зачем ты это делаешь?“».

Как отмечает NBC News, это наиболее откровенное заявление президента США о его взглядах на иранскую нефть. Телеканал напоминает, что в том же месяце в интервью журналистам Трамп уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него планы попытаться захватить иранскую нефть.

В разговоре с FT он также сказал, что США имеют «многие варианты», касающиеся острова Харг: «Возможно, захватят, а может, и нет». Это означает, продолжил Трамп, что США придется там быть некоторое время.

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