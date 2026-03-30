Кухонная революция в России 1 Вадим Денисенко

30.03.2026, 9:38

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Вадим Денисенко

Показательной здесь является встреча Путина с бизнесом.

Все, что мы сейчас видим по российским соцсетям, социологическим опросам и даже по официальным заявлениям профильных ассоциаций и экспертов можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах бухтят на жизнь и власть.

Сразу нужно сказать: вероятность того, что эта «кухонная революция» перерастет во что-то более серьезное, на данном этапе крайне мала. И причина здесь вовсе не в «рабстве россиян», как многие пытаются это представить. Главные причины — отсутствие лидера(ов), отсутствие идеи (идеологии) и дикий страх перед всесилием власти. Без решения этих трёх проблем никакой революции не будет.

В то же время можно констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощущается настолько серьёзная турбулентность, связанная с тремя факторами: резким ухудшением уровня жизни для большого числа людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

По сути, сейчас происходит переподписание «общественного договора» как с населением, так и с бизнесом. И его главная суть — абсолютная бесправность первых и вторых. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые — быть готовы отдавать деньги в любой момент. Власть даёт право зарабатывать деньги и одновременно должна иметь право их забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву «снизу»? Без резкого ослабления центра и/или сильного внешнего влияния это почти невозможно. Пример КНДР это наглядно показывает.

Показательной здесь является встреча Путина с бизнесом и предложение поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил «пряник» в виде нормальных правил по реприватизации (недавно мы проводили исследование и наткнулись на прецедент возврата государству имущества, приватизированного ещё в 1993 году). Так вот, этого пряника бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно выполняет роль обслуживающего класса. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения «денежного пирога» государства, можно говорить о том, что власть приняла решение поставить не на свободу бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. Расчёт прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

Де-факто, мы имеем не столько передреволюционную ситуацию, сколько смену правил игры, которая вызывает недовольство населения. Этот транзит правил игры будет продолжаться, как минимум, до конца года. В результате мы увидим «лайт-вариант» Северной Кореи. Главные отличия — отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим станет несколько более устойчивым. И основные его трещины будут проходить по линии: «поиск преемника несмотря на табуированность этой темы».

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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