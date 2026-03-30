Ученые советуют забывчивым людям пить кофе

Ученые советуют забывчивым людям пить кофе9
- 30.03.2026, 9:42
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Особенно если они недосыпают.
Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS) обнаружили, что кофеин не только помогает поддерживать состояние бодрости, но и способен эффективно защищать мозг от нарушений памяти, вызванных хроническим недосыпанием, пишет New Voice.
Научная работа, опубликованная в журнале Neuropsychopharmacology, сосредоточена на изучении зоны CA2 гиппокампа — участка, отвечающего за социальную память, то есть способность узнавать знакомых лиц.
Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что дефицит сна приводит к значительному ухудшению когнитивных функций: мыши, лишенные отдыха, переставали узнавать родственников, которых видели раньше. Однако группа испытуемых, которая в течение недели получала регулярные дозы кофеина, продемонстрировала высокие показатели памяти даже в условиях дефицита сна.
Более того, введение стимулятора непосредственно в ткани мозга уже после бессонницы помогало восстановить передачу сигналов между нейронами.
Физиолог Лик-Вэй Вонг отмечает, что недосыпание избирательно разрушает нейронные цепи, активируя аденозин — вещество, которое не только вызывает сонливость, но и подавляет память. Кофеин действует как блокатор этого процесса, восстанавливая работу мозга на молекулярном уровне.
Хотя результаты получены на биологических моделях мышей и нуждаются в подтверждении в исследованиях на людях, ученые настроены оптимистично. Понимание того, как кофеин влияет на зону CA2, может стать ключом к разработке новых методов борьбы с когнитивными расстройствами.
В перспективе это исследование поможет объяснить связь между нарушениями сна и повышенным риском развития деменции, предлагая новые пути для сохранения функций мозга в современном ритме жизни.