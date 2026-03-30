США готовят сложную и рискованную операцию в Иране 5 30.03.2026, 9:48

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Дональд Трамп

Трамп хочет вывезти почти полтонны урана из страны.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения рискованной военной операции по вывозу урана из Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о почти 450 килограммах урана.

Согласно публикации, такая миссия будет сложной и опасной, и, скорее всего, потребует присутствия американских войск на территории Ирана на несколько дней или дольше.

Официальные лица отмечают, что Трамп еще не принял окончательного решения о выдаче соответствующего приказа и тщательно взвешивает риски для американских военных. При этом президент остается открытым к этой идее, поскольку она может помочь достичь его главной цели — не допустить создания Ираном ядерного оружия.

Источник WSJ, знакомый с позицией Трампа, рассказал, что президент призвал своих советников убедить Тегеран передать уран добровольно, рассматривая это как условие для прекращения военных действий. В общении с политическими союзниками Трамп дал понять, что Иран не сможет сохранить этот материал, и обсуждал возможность его силового изъятия, если страна откажется передавать уран за столом переговоров.

Отмечается, что до июня 2025 года, когда Израиль и США нанесли серию авиаударов по ядерным объектам Ирана, считалось, что страна располагала более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.

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