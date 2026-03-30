В Минске троллейбус сбил подростка на самокате и вылетел с дороги

В Минске троллейбус сбил подростка на самокате и вылетел с дороги49
- 30.03.2026, 10:10
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Видеофакт.
В Минске несовершеннолетняя на электросамокате не предоставила преимущество троллейбусу и попала под колеса, сообщили в столичной ГАИ.
Происшествие случилось ночью 30 марта на перекрестке улиц Колесникова и Люцинской. По предварительной информации, 16-летняя девушка на электросамокате, пересекая проезжую часть улицы Колесникова по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, не спешилась и не предоставила преимущество троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. После наезда троллейбус выехал за пределы проезжей части.
Девушка получила в ДТП травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.