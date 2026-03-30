закрыть
10 июля 2026, пятница, 2:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске троллейбус сбил подростка на самокате и вылетел с дороги

49
  • 30.03.2026, 10:10
  • 10,508
В Минске троллейбус сбил подростка на самокате и вылетел с дороги

Видеофакт.

В Минске несовершеннолетняя на электросамокате не предоставила преимущество троллейбусу и попала под колеса, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось ночью 30 марта на перекрестке улиц Колесникова и Люцинской. По предварительной информации, 16-летняя девушка на электросамокате, пересекая проезжую часть улицы Колесникова по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, не спешилась и не предоставила преимущество троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. После наезда троллейбус выехал за пределы проезжей части.

Девушка получила в ДТП травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Написать комментарий 49

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый